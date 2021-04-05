Горводоканал устраняет утечку на проспекте Строителей

05.04.2021 | 18:30

Минус одна полоса для движения по проспекту Строителей - очередной провал дороги произошел на оживленной магистрали. Сначала участок с просевшим грунтом огородили. Чуть позже пласт асфальта, слой песка и гравия под ним канули в канализационную лету.

Масштабы оценили работники ресурсоснабжающей организации. В месте провала на глубине нескольких метров под дорогой проходит канализационный коллектор. Из-за утечки в нем и стало размывать грунт.

«Менять будем трубы сейчас. Сети пришли в негодность», - сообщил бригадир Дмитрий Куликов.

По этой причине работники в оранжевых жилетах на участке проспекта Строителей появляются с завидным постоянством. В апреле 2019-го в яму на дороге чуть не угодил автомобиль.

На ликвидацию провала потребуется время. Только после того как устранят утечку, приступят к восстановлению дороги.

«Мы работаем до глубокой ночи, сколько потребуется. Отключение потребителей от водоснабжения мы не предполагаем. Коллектор будет на ходу. Основные работы мы проведем в ночное время», - пояснил управляющий директор ООО «Горводоканал» Юрий Ильин.