Озвучены данные о новых случаях COVID-19 в Пензенской области

03.04.2021 | 11:39

В субботу, 3 апреля, в Пензенской области стало известно еще о 103 подтвержденных за минувшие сутки случаях COVID-19. Данные опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

Общее число зараженных с начала пандемии составляет 42 325. За это же время выздоровело 39 275 человек, из которых 165 выписались 2 апреля.

Также 2-го числа стало известно о четырех смертях от коронавирусной инфекции. Скончались женщина 1970 года рождения и три мужчины (1939, 1947 и 1960-го). Общее количество жертв коронавируса достигло 540.

В России за сутки зарегистрирован 9 021 случай заболевания. Общее количество инфицированных достигло 4 572 077.