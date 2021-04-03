Происшествия

Коронавирус унес жизни еще четырех жителей Пензенской области

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В пятницу, 2 апреля, стало известно о том, что в Пензенской области еще четыре человека - женщина 1970 года рождения и три мужчины (1939, 1947 и 1960-го) - скончались от COVID-19.

У всех четырех пациентов имелись заболевания сердечно-сосудистой системы: атеросклероз аорты, артериальная гипертензия, у мужчин - хроническая ишемическая болезнь сердца.

Помимо того, женщина страдала холециститом, 60-летний мужчина - хроническим бронхитом. Причиной смерти всех больных стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

В тот же день были выписаны 165 человек. Общее количество выздоровевших с начала пандемии достигло 39 275.

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Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги. Ковид и другие инфекционные заболевания закапываем в землю,а грунтовы воды рядом. 43 вида заболеваний могут передаваться от тел умерших. Кому выгодно распространение заразы?

Похоронная мафия против строительства?

Сделайте колумбарий на Н-Западном кладбище и в Чемодановке.

Гость||

Никто не позволит конкурента 5а рынокипустить, ибо это только по-началу косо верующиеисмотреть будут на кремацию, а новое поколение примет.

Экология, экономия и свободная территория земли, одни плюсы, если бы не бизнес кладбищинский

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