Коронавирус унес жизни еще четырех жителей Пензенской области

В пятницу, 2 апреля, стало известно о том, что в Пензенской области еще четыре человека - женщина 1970 года рождения и три мужчины (1939, 1947 и 1960-го) - скончались от COVID-19.
У всех четырех пациентов имелись заболевания сердечно-сосудистой системы: атеросклероз аорты, артериальная гипертензия, у мужчин - хроническая ишемическая болезнь сердца.
Помимо того, женщина страдала холециститом, 60-летний мужчина - хроническим бронхитом. Причиной смерти всех больных стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.
В тот же день были выписаны 165 человек. Общее количество выздоровевших с начала пандемии достигло 39 275.
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