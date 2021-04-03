Коронавирус унес жизни еще четырех жителей Пензенской области

03.04.2021 | 10:08

В пятницу, 2 апреля, стало известно о том, что в Пензенской области еще четыре человека - женщина 1970 года рождения и три мужчины (1939, 1947 и 1960-го) - скончались от COVID-19.

У всех четырех пациентов имелись заболевания сердечно-сосудистой системы: атеросклероз аорты, артериальная гипертензия, у мужчин - хроническая ишемическая болезнь сердца.

Помимо того, женщина страдала холециститом, 60-летний мужчина - хроническим бронхитом. Причиной смерти всех больных стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

В тот же день были выписаны 165 человек. Общее количество выздоровевших с начала пандемии достигло 39 275.