Общество

За неделю почти 3 000 пензенцев заболели ОРВИ

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В Пензенской области растет заболеваемость респираторно-вирусными инфекциями. Данные за 12-ю неделю года опубликовало в четверг, 1 апреля, региональное управление Роспотребнадзора.

С 22 по 28 марта пензенские медики поставили диагноз «ОРВИ» 2 861 пациенту. Это на 17,5% больше, чем за предыдущую неделю, и на 50,9% ниже уровня эпидпорога. 14,3% из заболевших - дети.

Высокий уровень заболеваемости отмечен в Мокшанском, Нижнеломовском, Шемышейском, Камешкирском, Каменском, Лопатинском, Башмаковском, Спасском, Городищенском, Лунинском районах, в Кузнецке и Пензе.

В областном центре число заболевших снизилось. За прошедшую неделю их было 1 036 (это на 28,8% меньше, чем за предыдущую).

«Пороговый уровень заболеваемости не превышен ни в одной возрастной группе», - уточнили представители Роспотребнадзора.

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Гость||

А гриппом что же? Так никто и не заболел? Во дает у нас медицина!!!!

Гость||

От гриппа все желающие привились и не заболевших...

Гость||

Орви растет, ковид уменьшается, ага, диагнозы рисуют какие им надо

Мотовилов (гость)||

За такие новости надо наказывать. Сколько здоровья отняли и сколько новых смертей от переживаний. Просто война какая-то.

Имя: Гость
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