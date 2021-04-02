За неделю почти 3 000 пензенцев заболели ОРВИ

02.04.2021 | 08:45

В Пензенской области растет заболеваемость респираторно-вирусными инфекциями. Данные за 12-ю неделю года опубликовало в четверг, 1 апреля, региональное управление Роспотребнадзора.

С 22 по 28 марта пензенские медики поставили диагноз «ОРВИ» 2 861 пациенту. Это на 17,5% больше, чем за предыдущую неделю, и на 50,9% ниже уровня эпидпорога. 14,3% из заболевших - дети.

Высокий уровень заболеваемости отмечен в Мокшанском, Нижнеломовском, Шемышейском, Камешкирском, Каменском, Лопатинском, Башмаковском, Спасском, Городищенском, Лунинском районах, в Кузнецке и Пензе.

В областном центре число заболевших снизилось. За прошедшую неделю их было 1 036 (это на 28,8% меньше, чем за предыдущую).

«Пороговый уровень заболеваемости не превышен ни в одной возрастной группе», - уточнили представители Роспотребнадзора.