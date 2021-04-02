Общество

В Пензе связываются с записавшимися на вакцинацию от коронавируса

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Владислав Климов в самый сложный для региона эпидемиологический период работал в call-центре областной станции скорой медицинской помощи. Теперь молодой человек обзванивает пациентов городской поликлиники № 14 - приглашает пензенцев на вакцинацию от коронавируса.

«Люди сильно нервничают, все переживают. Мы объясняем людям, что лучше сделать, как лучше», - рассказал Владислав.

Учащийся 4-го курса пензенского медколледжа проходит практику вместе со студентами профильного вуза. В день одному молодому специалисту приходится совершать десятки телефонных звонков. На другом конце провода - люди, ранее записавшиеся на прививку через портал госуслуг.

«Мы их обзваниваем, приглашаем к определенному времени, чтобы избежать скопления. Вторая группа - лица старше 80 лет и лица, имеющие хронические неинфекционные заболевания из группы риска. Мы их также обзваниваем, готовы ли они вакцинироваться», - пояснила заведующая поликлиникой № 14 г. Пензы Лидия Панферова.

После почти двухнедельного затишья, связанного с отсутствием препарата против коронавируса, в медицинских учреждениях региона начался настоящий прививочный бум. Только в одной поликлинике накануне вакцинировалось более 270 человек. Всего же первым компонентом местные врачи укололи около 3 000 пензенцев.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Пора уже в тц прививать, а в дальнейшем и на пеньках у двора!

Гость||

Даже президент боится этим прививаться.Всех подбивает,а сам на пушечный выстрел никого не подпускает.

Имя: Гость
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