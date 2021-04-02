Общество

В Пензе специалисты реабилитируют пациентов после инсульта

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В неврологическом отделении № 1 пензенской клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина открылось подразделение для реабилитации пациентов после инсульта на 10 коек, оснащенное оборудованием на сумму более 5 млн рублей.

В отделении имеется аппарат для механотерапии, тренажер для разработки суставов, система для активного восстановления функций верхних конечностей и развития мелкой моторики, транскраниальный магнитный стимулятор.

Кроме того, оборудован гимнастический зал и подготовлен штат специалистов, в состав которых, помимо неврологов, реабилитологов и физиотерапевтов, входят массажист, психолог и логопед.

Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа, рассчитанная на срок от 7 до 16 дней - в зависимости от состояния пациента.

«В больнице уже действует второй региональный сосудистый центр. С открытием подразделения реабилитации теперь имеются все условия для оказания полного цикла медицинской помощи больным с нарушениями мозгового кровообращения - от проведения экстренных операций до реабилитации и восстановления речевых и двигательных функций», - прокомментировали в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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