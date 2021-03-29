В Пензе в сосудистом центре за месяц работы помогли 90 пациентам

29.03.2021 | 08:35

Пензенский 2-й сосудистый центр, открытый на базе горбольницы № 6 имени Г. А. Захарьина, отчитался о работе. Запись появилась на странице медучреждения в соцсети Instagram.

Центр был открыт 25 февраля и действует уже более месяца. За это время специалисты провели ангиографическое исследование 90 пациентам, 30 из них установили стент.

«Средний возраст пациентов, которые попадают на стол кардиохирургов, 70 лет. За рабочую смену врачи проводят порядка 6-7 исследований. 2-3 пациента в день доставляют в отделение высоких технологий бригады скорой помощи. Остальные поступают из кардиологического отделения № 2», - говорится в посте.

По словам специалистов, как правило, человеку, которого экстренно привезли в сосудистый центр с жалобами на боль за грудиной, становится лучше уже на операционном столе.

Сейчас плановая коронарография проводится людям, поступившим в кардиологическое отделение больницы, а также экстренным больным, которых привезли на скорой.

«В ближайшее время будет разработана маршрутизация пациентов из поликлиник города, которых будут направлять кардиологи для проведения высокотехнологичного исследования», - добавили медики.