В Пензе насчитывается полсотни мест подтоплений

02.04.2021 | 15:13

49 мест локального подтопления насчитываются в Пензе по состоянию на пятницу, 2 апреля. Об этом рассказал руководитель городского управления ГО и ЧС Алексей Михайлов.

Он перечислил основные проблемные территории.

В Железнодорожном районе - улицы Антонова, Долгорукова, Чапаева, Клары Цеткин, Дружбы, Чаадаева, Складская, Парижской Коммуны, Ангарская, 2-й Спартаковский проезд.

В Ленинском районе гигантские лужи зафиксированы на улицах Гражданской, Пушкина, Громова, Бакунина, Карпинского.

В Октябрьском районе весенние проблемы коснулись улиц Октябрьской, Овощной, Придорожной, Ладожской (у дома № 35), а также Цыганского Поселка.

В Первомайском районе «плавают» улицы Ростовская (дома № 119 и 144), Берсенева (Междуречье), Рябова (здесь постоянно дежурит машина МУП «Пензадормост»).

У дома № 41 на Вадинской ночью также случился потоп. Алексей Михайлов объяснил это тем, что вода выходила из коллектора.

«В 1:30 напор уменьшился, к 9:00 воды практически не было. Но температура у нас плюсовая, поэтому продолжаем работать. Сейчас туда направлены две единицы водооткачивающей техники и подразделение муниципальной пожарной части», - обрисовал он ситуацию.

Он добавил, что по всем проблемным местам закреплена техника и нет объектов, где работа не ведется.

Также спикер заверил, что в городе все ливневки промыты, вода уходит без проблем.

«Единственная заявка, которая поступила, - из проезда Верещагина. Там водопереливная труба еще не разморозилась, туда направлена машина «Дормоста», которая ее отогреет».

Примечательно, что улицы Чаадаева и Складская, по словам докладчика, этой весной не страдают от традиционно паводка. Это связано с тем, что с Чаадаева своевременно вывезли снег. Небольшое скопление воды наблюдается лишь в прилотковой части.

«Раньше там люди на лодках плавали, но в этом году них не получилось», - пошутил Михайлов.

В завершение он напомнил номера телефонов, по которым круглосуточно принимаются заявки: 63-10-05, 05.