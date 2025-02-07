В Пензенской области начали готовиться к паводку

07.02.2025 | 11:34

На заседании правительства Пензенской области, состоявшемся в пятницу, 7 февраля, шла речь о подготовке к весеннему паводку.

Отмечено, что зима выдалась почти бесснежной, почва промерзла слабо, влаги в ней немного. В феврале синоптики по-прежнему прогнозируют в Пензенской области дефицит осадков - снега может выпасть всего лишь 30-60% месячного лимита. Это означает, что паводок может начаться раньше, а его объем будет меньше.

Тем не менее погода еще может преподнести неприятные сюрпризы, поэтому расслабляться рано.

Губернатор Олег Мельниченко поручил главам муниципальных образований проверить резервы - запасы ГСМ, продуктов питания, медикаментов, наличие лодок, трапов и генераторов электроэнергии. Кроме того, нужно подготовить эвакопункты на случай, если придется отселять людей из зоны подтопления.

Особое внимание должно быть уделено гидротехническим сооружениям. До начала паводка необходимо проверить их состояние и обеспечить безопасную эксплуатацию.

Эта работа уже идет. Как сообщили в региональном минлесхозе, на днях были обследованы 4 ГТС в Пензенском районе. В комиссию вошли представители Ростехнадзора, МЧС, органов местного самоуправления. Они убедились, что на плотинах уже проведена предпаводковая сработка и назначены ответственные за безопасность во время половодья. Теперь вблизи сооружений нужно создать запасы щебня, глины и песка.