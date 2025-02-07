Сетевое издание|18+|Пятница|7 фев 2025|13:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области начали готовиться к паводку

Печать
Telegram

На заседании правительства Пензенской области, состоявшемся в пятницу, 7 февраля, шла речь о подготовке к весеннему паводку.

Отмечено, что зима выдалась почти бесснежной, почва промерзла слабо, влаги в ней немного. В феврале синоптики по-прежнему прогнозируют в Пензенской области дефицит осадков - снега может выпасть всего лишь 30-60% месячного лимита. Это означает, что паводок может начаться раньше, а его объем будет меньше.

Тем не менее погода еще может преподнести неприятные сюрпризы, поэтому расслабляться рано.

Губернатор Олег Мельниченко поручил главам муниципальных образований проверить резервы - запасы ГСМ, продуктов питания, медикаментов, наличие лодок, трапов и генераторов электроэнергии. Кроме того, нужно подготовить эвакопункты на случай, если придется отселять людей из зоны подтопления.

Особое внимание должно быть уделено гидротехническим сооружениям. До начала паводка необходимо проверить их состояние и обеспечить безопасную эксплуатацию.

В Пензенской области начали готовиться к паводку

Эта работа уже идет. Как сообщили в региональном минлесхозе, на днях были обследованы 4 ГТС в Пензенском районе. В комиссию вошли представители Ростехнадзора, МЧС, органов местного самоуправления. Они убедились, что на плотинах уже проведена предпаводковая сработка и назначены ответственные за безопасность во время половодья. Теперь вблизи сооружений нужно создать запасы щебня, глины и песка.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото № 2 областного минлесхоза
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте