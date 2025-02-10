В Пензе начали готовиться к возможному паводку

10.02.2025 | 18:01

В Пензе начинают активную подготовку к паводку, хотя глубина промерзания грунта и количество выпавшего снега не вызывают опасений.

«Мы должны быть готовы к любой ситуации. Нужно проконтролировать наличие трапов, мешков с песком, откачивающей и другой спецтехники, которая может быть необходима в случае неблагоприятных погодных условий», - поручил глава города Олег Денисов управлению по делам ГОЧС на планерке в понедельник, 10 февраля.

Другое задание было дано главам районных администраций: им нужно составить график проверок управляющих компаний. С первой декады марта чиновники начнут выяснять, насколько те готовы к паводку.

МБУ «Пензавтодор» поручено вовремя прочищать ливневки и кюветы для отвода талой воды. Коммунальщики также должны мониторить участки, где возможны подтопления, сообщили в мэрии.

«Отдельное внимание прошу уделить состоянию гидротехнических сооружений и подъездных путей к ним. С начала марта начинаем следить за паводковой активностью, отслеживать реперные метки», - добавил Олег Денисов.