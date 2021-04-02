В Пензе наградили победителей конкурса «Сердце отдаю детям»

02.04.2021 | 20:34

Региональный этап конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» подошел к концу. В финале за звание сильнейшего боролись 10 человек: трое мужчин и семь женщин. Победитель представит регион на федеральном уровне в ноябре.

«Система допобразования - это фундамент, который позволяет нашим детям, нашей молодежи дать именно то, к чему они бы могли стремиться, либо дать то, чего они, может быть, никогда бы и не узнали», - подчеркнул врио заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Все финалисты получили грамоты и подарки. Победителя члены жюри выбирали с трудом. Им оказался один из самых молодых участников - Василий Якушов. Он курирует естественно-научное направление. Опыт работы - четыре года.

«Педагог должен знать, о чем он говорит, должен уметь преподнести детям свою информацию и быть с ними на одной волне, быть с ними на равных, как коллега», - отметил Василий Якушов.

Победитель получил премию в размере 100 000 рублей. Педагоги, занявшие второе и третье места, - по 70 000 и 50 000 соответственно.