В минобре озвучили данные по заболеваемости в школах и детсадах

02.04.2021 | 17:28

В пятницу, 2 апреля, в Министерстве образования Пензенской области охарактеризовали ситуацию с заболеваемостью в школах и детских садах региона.

На эту дату от коронавируса лечатся 20 учеников, однако ни один класс не закрыт на карантин.

Что касается дошкольных учреждений, то в 5 детсадах в Пензе, Кузнецке и Заречном распущены 5 групп, заражены 8 малышей.

По ОРВИ не закрыты ни классы, ни группы, болеют 183 школьника и 293 воспитанника.

Неделей ранее COVID-19 был подтвержден у 13 детсадовцев. На карантин закрывались 12 групп в 12 дошкольных учреждениях Пензы, Кузнецка, Пензенского, Спасского, Сосновоборского, Кузнецкого и Колышлейского районов.