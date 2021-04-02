В минобре озвучили данные по заболеваемости в школах и детсадах

В пятницу, 2 апреля, в Министерстве образования Пензенской области охарактеризовали ситуацию с заболеваемостью в школах и детских садах региона.
На эту дату от коронавируса лечатся 20 учеников, однако ни один класс не закрыт на карантин.
Что касается дошкольных учреждений, то в 5 детсадах в Пензе, Кузнецке и Заречном распущены 5 групп, заражены 8 малышей.
По ОРВИ не закрыты ни классы, ни группы, болеют 183 школьника и 293 воспитанника.
Неделей ранее COVID-19 был подтвержден у 13 детсадовцев. На карантин закрывались 12 групп в 12 дошкольных учреждениях Пензы, Кузнецка, Пензенского, Спасского, Сосновоборского, Кузнецкого и Колышлейского районов.
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penzainform.ru писал(a):Потребовался год дурачкам, чтобы понять - коронавирус не опасен для подавляющего большинства. Для детей - не опасен совсем.