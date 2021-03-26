В пензенском минобре назвали число детсадовцев с коронавирусом

26.03.2021 | 12:30

В пятницу, 26 марта, пресс-служба Министерства образования Пензенской области обнародовала актуальные данные по зараженным коронавирусом воспитанникам детских садов.

В настоящее время инфекция подтверждена у 13 ребят. На карантин закрыто 12 групп в 12 дошкольных учреждениях Пензы, Кузнецка, Пензенского, Спасского, Сосновоборского, Кузнецкого и Колышлейского районов.

Школьники с 22 по 28 марта находятся на каникулах и учебные занятия не посещают.

Неделей раньше из-за карантина по коронавирусу распускались по домам воспитанники 13 групп в 11 детских садах, две недели назад - 23 групп в 16 детсадах.