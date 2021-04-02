Общество

В Кузнецке назвали подверженные затоплению места и пункты эвакуации

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В четверг, 1 апреля, в администрации Кузнецка обсудили план действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций во время паводка.

По информации начальника Управления по делам ГОЧС города Кузнецка Раиля Тимирбулатова, пик весеннего половодья ожидается 10-12 апреля. Спасатели ежедневно проверяют состояние пешеходных и автомобильных мостов и уровень подъема воды в реке Труев.

В Кузнецке в зоне потенциального подтопления находится 115 жилых домов, в которых проживает около 350 человек. Дома расположены на 1, 2, 3, 4 и 5-й Заречных улицах, Заводской (от № 62 до 255), Молодой Гвардии (от № 1 до 40), Набережной, Садовой, а также в 1-м и 2-м Кузнечных переулках.

«При возникновении чрезвычайных ситуаций жителей будут отселять в пункты временного размещения. На время паводка их задействовано четыре: два основных - гостиница «Кузнецк» и общежитие многопрофильного колледжа, два дополнительных - ФОК «Звездный» и ТЦ «Родина», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

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