Пензенские охотники будут стрелять птиц по новым правилам

02.04.2021 | 17:17

В субботу, 3 апреля, в Пензенской области стартует сезон охоты с новыми правилами и параметрами.

Охотничьи угодья региона разделены на две зоны.

Весенняя охота на гусей в Башмаковском, Бековском, Белинском, Камешкирском, Вадинском, Земетчинском, Каменском, Колышлейском, Лопатинском, Малосердобинском, Пачелмском, Пензенском, Сердобском, Тамалинском, Шемышейском районах (зона I) будет разрешена с 3 по 12 апреля.

В Бессоновском, Городищенском, Иссинском, Кузнецком, Лунинском, Наровчатском, Мокшанском, Неверкинском, Нижнеломовском, Никольском, Спасском, Сосновоборском районах (зона II) стрелять лапчатых можно будет с 10 по 19 апреля.

Запрещается весенняя охота на гусей без укрытия или маскировочного инвентаря, без использования чучел или профилей, а также подсадных птиц.

Охота на селезней и уток разрешается в течение 30 календарных дней - с 3 апреля по 2 мая. Она ведется только с подсадной уткой и из укрытия или с применением маскировки. С одной подсадной уткой могут охотиться не более двух человек.

Охота на вальдшнепа пройдет традиционно на вечерней тяге с 10 по 19 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.