Пензенские охотники будут стрелять птиц по новым правилам

В субботу, 3 апреля, в Пензенской области стартует сезон охоты с новыми правилами и параметрами.
Охотничьи угодья региона разделены на две зоны.
Весенняя охота на гусей в Башмаковском, Бековском, Белинском, Камешкирском, Вадинском, Земетчинском, Каменском, Колышлейском, Лопатинском, Малосердобинском, Пачелмском, Пензенском, Сердобском, Тамалинском, Шемышейском районах (зона I) будет разрешена с 3 по 12 апреля.
В Бессоновском, Городищенском, Иссинском, Кузнецком, Лунинском, Наровчатском, Мокшанском, Неверкинском, Нижнеломовском, Никольском, Спасском, Сосновоборском районах (зона II) стрелять лапчатых можно будет с 10 по 19 апреля.
Запрещается весенняя охота на гусей без укрытия или маскировочного инвентаря, без использования чучел или профилей, а также подсадных птиц.
Охота на селезней и уток разрешается в течение 30 календарных дней - с 3 апреля по 2 мая. Она ведется только с подсадной уткой и из укрытия или с применением маскировки. С одной подсадной уткой могут охотиться не более двух человек.
Охота на вальдшнепа пройдет традиционно на вечерней тяге с 10 по 19 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
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