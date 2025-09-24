«В аэропорту» или «в аэропорте» - как правильно?

24.09.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Улетая на отдых, договариваются с друзьями о встрече в аэропорту. Или все-таки в аэропорте? Как правильно?

Правильно - в аэропортУ. Это исключение, потому что остальные формы слова сохраняют ударение на корне «-порт-»: во множественном числе - аэропОрты, аэропОртов, аэропОртами, об аэропОртах; в единственном - аэропОрта, к аэропОрту, с аэропОртом.

Любой школьник знает, что русские существительные изменяются по падежам. При этом у них меняются окончания, может измениться ударение и появиться предлог. Каждый, кто чутко относится к языку, понимает: разные предлоги выражают разные значения одного слова.

В предложном падеже, который назван так потому, что всегда употребляется с предлогом, именно предлоги уточняют значение. Им помогает ударение: о каком предмете? о чем? - об аэропОрте.

Но: ждать где? (в чем?) - в аэропортУ. Если речь идет о месте действия, ударение переходит на окончание.

То же происходит и со словом «порт»: мечтать о чем? - о новом пОрте; корабли стоят где? (в чем?) - в портУ.

Будем соблюдать нормы ударения и говорить грамотно!