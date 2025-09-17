Как появилось и что означает слово «газета»?

17.09.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Источники новостей - телевизор, радио, интернет и, конечно, газеты. Что такое газета в современном понимании?

Газета - одно из самых популярных средств массовой информации. Сегодня она существует как в бумажном, так и в электронном виде. Это периодическое издание, в котором публикуются материалы о текущих событиях. Что-то похожее существовало в древние времена, но считается, что первая настоящая бумажная газета появилась в Венеции в конце XVI века и была сначала рукописной.

Последние новости записывались, а позже печатались на небольших листах. Содержание можно было узнать на собрании горожан, где их зачитывали вслух, либо прочесть самостоятельно. В любом случае нужно было заплатить 1 венецианскую монету. На ней была изображена сорока - gazza по-итальянски. Монета была мелкая, птичка - маленькая, и потому называли ее уменьшительным именем gazzetta.

Со временем газетой стали именовать сам новостной листок. В России первая печатная газета - «Ведомости» - появилась при Петре I. Сегодня любое новостное издание, бумажное или электронное, привычно называют газетой.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!