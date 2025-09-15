«Разделать под орех» - что значит выражение?

Сетевое издание|18+|Понедельник|15 сен 2025|23:00
Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Когда мы слышим, что кого-то разделали под орех, нужно радоваться или сочувствовать? Что значит «разделать под орех»?

Устойчивые выражения делают речь яркой и выразительной, многие из них рождаются в профессиональной среде. Так, оборот «разделать под орех» появился в языке столяров и краснодеревщиков и, конечно, сначала имел вполне понятное прямое значение.

Если не было под рукой дорогой древесины, мастера-краснодеревщики могли изготовить мебель из дешевой - простой березы. И разделать ее так, чтобы она выглядела как красное дерево или орех.

Это требовало большого труда и хорошего знания дела, поэтому сначала «разделать под орех» значило «сделать качественно». Если не получалось, то это была «топорная работа» - так и сегодня говорят о чем-то плохо, грубо сделанном. А мастера или подмастерья могли за это сурово наказать - «снять стружку», как образно говорили столяры.

Со временем выражение «разделать под орех» ушло и в народ. Сегодня оно значит «зло и беспощадно раскритиковать, отругать».

Будем говорить грамотно и выразительно!

