Какого человека можно назвать белобрысым?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Просим описать знакомого и слышим: «Он такой... белобрысый». Что это значит?

Большинство считает, что белобрысый - то же самое, что светловолосый. Однако это не совсем точно. Во второй части слова - непонятное «бры», которое в древнерусском языке означало «бровь», как созвучные «кры» («кровь») и «моркы» («морковь»).

Так что у белобрысого белые не волосы, а брови. Поэтому, если у блондина брови темные, назвать его белобрысым нельзя.

Может быть, тогда белокурым? В этом слове нет связи с белыми курами. А те, кто думает, что «куры» - это видоизмененные «кудри», тоже ошибаются. В древнерусском языке, как и многих родственных славянских, было слово «кур». В современном польском оно живо до сих пор, только звучит как kurz, а старинное значение сохранило - «пыль».

Получается, белокурый - не белокудрый, а буквально «белопыльный», как будто запорошенный, припудренный. В общем, как говорится по-французски, блондин: в этом слове корень blond означает просто «белый».

История слов поможет выражать мысли точно и говорить грамотно!

