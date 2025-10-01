Ликбез

Как появилось и что означает слово «слоняться»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Родители часто говорят детям: «Хватит без дела слоняться». Что значит «слоняться»? Ходить как слон?

В Петербурге живет легенда, которая объясняет происхождение глагола от слова «слон». Будто бы в XVIII веке персидский шах, который собирался посвататься к будущей императрице Елизавете, прислал в подарок слонов. Поглазеть на них собирались толпы праздно шатающихся зевак. Поэтому «слоняться» стало означать «ходить взад и вперед, бродить без дела».

Однако к слону - крупному травоядному млекопитающему с хоботом, большими ушами и бивнями - русский глагол «слоняться» не имеет никакого отношения. Он появился гораздо раньше. В нем древнеславянский корень «-слон-», как в словах «заслон», «заслонка» и «заслонить», «прислонить», «прислониться» и старинном «услон» (овраг, окружающий стены крепости).

А животное, которое по-русски сегодня называют слоном, получило название вследствие ошибки. Считается, что происходит оно (кстати, как имя Руслан) от тюрского «арслан» или «арсалан», что значит «лев». Львы и слоны - животные экзотические, на Руси их никогда не видели. Только слышали о них от путешественников, вот и перепутали.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!

