Почему некоторых женщин называют мегерами?

29.09.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

О некоторых женщинах говорят: «Мегера». Почему? Кто такая мегера?

Очень злую, сварливую и агрессивную женщину называют мегерой, а еще фурией и гарпией. Все эти слова пришли из глубины времен и стали нарицательными по имени женщин-богинь, очень несимпатичных.

В древнегреческой мифологии гарпия - богиня бури, вихря, похитительница и мучительница людей. Изображали ее обычно в виде хищной птицы с женским лицом.

Мегера у древних греков была одной из богинь мщения. Имя ее в переводе значит «завистливая». Представляли Мегеру в виде ужасной женщины со змеями вместо волос, с оскаленными зубами и бичом в руках.

Впервые образ Мегеры в виде отвратительной старухи с налитыми кровью глазами описал древнегреческий драматург Эсхил еще в V веке до н. э.

У древних римлян тоже были богини мщения. Они заставляли человека испытывать угрызения совести и мстили за грехи. И звали их «фурии» - в переводе с латыни «неистовствующие, безумные, разъяренные».

Все эти качества, безусловно, не украшают женщину. Будем помнить об этом и говорить грамотно!