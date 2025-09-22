«Слона-то я и не заметил» - что означает выражение?

22.09.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

«Ой, - воскликнет кто-то с удивлением, - а слона-то я и не заметил!» Когда такое происходит? Что означает выражение?

Когда признают, что слишком увлеклись чем-то незначительным, второстепенным и не заметили самого важного, то в шутку говорят: а слона-то я и не заметил. Почему слона?

Так решил русский поэт и переводчик И .А. Крылов, ведь крылатым выражение стало благодаря его басне под названием «Любопытный». В ней описан разговор приятелей, один из которых делится впечатлениями о походе в Кунсткамеру.

По его словам, он «часа там три ходил; Все видел, высмотрел». И начинает перечислять подробности, восхищаясь богатством экспозиции: «Каких зверей, каких там птиц я не видал! Какие бабочки, букашки, козявки, мушки, таракашки! Какие крохотны коровки! Есть, право, менее булавочной головки!» А на вопрос, видел ли он слона, Любопытный удивляется: «Да разве там он?» И огорченно восклицает: «Ну, братец, виноват: слона-то я и не приметил».

Последние слова басни напоминают, как важно не отвлекаться на мелочи, а уметь сосредоточиться на самом главном.

Будем говорить грамотно и выразительно!