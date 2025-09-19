Как появилось слово «цербер» и что оно значит?

19.09.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

О некоторых говорят: невозможно разговаривать, какой-то цербер! А кто такой цербер?

Слово пришло из древнегреческой мифологии. Цербер - это имя злого пса, который охранял вход в подземное царство Аида, где обитали души умерших, и не давал им вернуться к людям. Одним своим видом страж наводил ужас: 3 головы, злые глаза, из пастей торчат острые клыки, с которых капает яд, змеи кишат на шее и животе.

Победить Цербера оказалось под силу только Гераклу. Это был 12-й подвиг героя.

Прошли века, но слово до сих пор живет в современных европейских языках, только в переносном, нарицательном значении. Оно пишется со строчной буквы.

Цербером называют сегодня свирепого пса («Этот бульдог - настоящий цербер, никого в дом не пустит») и злого, бдительного человека («Наш бригадир - просто цербер»).

Будем говорить и писать грамотно!