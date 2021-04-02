Общество

Очистные сооружения на ГПЗ хотят отделить от пляжа живой изгородью

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На обсуждении вопроса об отведении сточных и паводковых вод, которое состоялось в пятницу, 2 апреля, в администрации Пензы, участники встречи не обошли стороной волнения жителей микрорайона ГПЗ, недовольных строительством очистных сооружений.

Эта тема не раз обсуждалась в стенах мэрии, однако глава администрации Андрей Лузгин в очередной раз проинформировал о том, что возводится на улице Антонова.

«Строится ливневая канализация с очистными сооружениями, а не фекальная и не промышленные стоки. Она будет работать во время паводка и дождей, позволит улавливать с территории площадью более 40 гектаров стоки и очищать их от песка, нефтепродуктов и других веществ.

Это самые современные очистные сооружения, они проходили экспертизу в Самаре. Из них будет выходить вода, не отличающаяся по составу от воды в реке», - пояснил мэр Пензы.

Его заместитель Магомед Агамагомедов добавил, что на ГПЗ-24 в ближайшие 5-7 лет планируется полностью завершить застройку, предусмотренную генпланом. Те здания (в том числе социального назначения), которые уже возведены, врезаны в имеющуюся инфраструктуру. Коллектор оказался перегружен, поэтому в прошлом году было принято решение о строительстве еще одного - для новостроек.

«Это очистные сооружения модульного типа, они полностью заглублены, запаха от них абсолютно никакого нет. Надземная часть - огороженная территория с небольшой подстанцией для электроснабжения насосной группы. Никакого сооружения, которое будет выглядеть неэстетично, не будет.

Как только очистные начнут работать, мы вместе со специалистами возьмем пробы воды, и тогда заключение центра гигиены покажет, что на выходе абсолютно чистая вода», - заверил Магомед Агамагомедов.

Некоторых жителей тревожит близость нового объекта к пляжу, где летом у водоема отдыхают горожане. Поэтому один из вариантов решения проблемы - отсечь очистные сооружения от пляжа живой изгородью, полосой из зеленых насаждений. Кроме того, возможно, точка сброса воды будет перенесена за несколько десятков метров от намеченной.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А что же не на Московской то сделали?

Гость||

Как красиво поют.....

Гость||

Загадили весь пляж на гпз, и горожане, в том числе, устроили там зону пьянства, пью-гуляют все лето, буквально под каждым кустом, такой гадюшник там развели и никому дела нет, только поощряют это свинство под видом зоны отдыха, тьфу!

Гость||

а кто ответит если в нее поступят фекальные воды

Гость||

Как только очистные начнут работать, мы вместе со специалистами возьмем пробы воды, и тогда заключение центра гигиены покажет, что на выходе абсолютно чистая вода», - заверил Магомед Агамагомедов.

а если не покажет, что чистая????

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Некоторых жителей тревожит близость нового объекта к пляжу, где летом у водоема отдыхают горожане. Поэтому один из вариантов решения проблемы - отсечь очистные сооружения от пляжа живой изгородью, полосой из зеленых насаждений.
Вот юмористы!!! Самим не смешно?!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

поэтому в прошлом году было принято решение о строительстве еще одного - для новостроек.
это те, которые незаконные? И тем не менее 4 этажа уже

Имя: Гость
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