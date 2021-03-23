Общество

Прокладка ливневки на пляже на ГПЗ вызвала тревогу у пензенцев

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Во вторник, 23 марта, на оперативном совещании в администрации Пензы обсудили обустройство ливневки на улице Антонова, вызвавшее беспокойство у горожан.

Ранее этот вопрос поднимался на одной из комиссий гордумы: местные жители не хотели, чтобы сети ливневой канализации находились так близко к пляжу.

Как сообщил заммэра Магомед Агамагомедов, горожанам объяснили, что в настоящий момент все ливневые стоки без очистки уходят через песок пляжа в воду, экологический баланс нарушается.

«Сегодня мы строим очистные сооружения. Очищенную до нормативов воду будем сбрасывать. Но преподносится так, что на пляже будет строиться какое-то другое сооружение», - пояснил Агамагомедов.

По его словам, канализация в эти стоки врезаться не будет, это также заблуждение местных жителей.

Линейная часть труб проходит вдоль пляжа, глубина пролегания составляет 5-6 метров. Никаких колодцев и соединений в излюбленном месте отдыха пензенцев нет.

«До начала пляжного сезона траншея будет засыпана. Никто из жителей даже не подумает, что вдоль границы пляжа проходит магистральная сеть», - добавил Магомед Агамагомедов.

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Гость||

А почему ливневку тянет не город, а строительная компания? Что еще там возводить собираются?

Гость||

Гость писал(a):

А почему ливневку тянет не город, а строительная компания? Что еще там возводить собираются?
Там будет крупный микрорайон. А вот ливневка или полноценные очистные с соответствующими ароматами, узнаем через пару лет. Уверен, будут очистные для нового микрорайона с запахом какашек на весь ГПЗ.

Гость||

Можно подумать, что пляжем на ГПЗ пользуются только местные жители! Даже если все верно, "очищенная" ливневка будет стекать выше по течению в реку и течением придет в район пляжа ГПЗ-Маяяк, а на пляже расчищают площадку под сооружения. Это нормально? На пляже больше нечего построить?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Но преподносится так, что на пляже будет строиться какое-то сооружение», - пояснил Агамагомедов.
Так там уже строится. Все видео уже посмотрели с собрания жильцов Сурской Ривьеры. Там представитель администрации сказал, что будут очистные. Не держите нас за дураков, очистные только под дождевую или талую воду никто делать не будет.

Гость||

Самое тупое, что могли сделать под выборы в Гос. думу - они сделали.

Гость||

Гость писал(a):

Самое тупое, что могли сделать под выборы в Гос. думу - они сделали.
Пусть побольше так тупят. Может, тогда электорат поумнеет и потянется голосовать, вместо того чтобы дарить свои пустые бюллетени председателям УИК.

Гость||

Гость писал(a):

А вот ливневка или полноценные очистные с соответствующими ароматами, узнаем через пару лет. Уверен, будут очистные
Самый глупый комментарий недели.

Гость||

Гость писал(a):

Не держите нас за дураков, очистные только под дождевую или талую воду никто делать не будет.
Именно такие очистные и делаются в наше время. Даже под мостами-эстакадами.

Гость||

Прокладка ливневки на пляже на ГПЗ вызвала тревогу у пензенцев

Срач после себя оставляет быдло это нормально. а ливнёвка тревогу вызывает

Гость||

А когда машины заливает,по самые стекла, их не вызывает опасения?И почему это город ,а не строители должны вести ливневку,они построили дома для жителей,продали квартиры,так пусть территорию в радиусе 10 км благоустраивают.А то понастроят,шестнадцатиэтажек,квартиры продадут,а парковки и трубы менять должен город

Гость||

Гость писал(a):

Именно такие очистные и делаются в наше время. Даже под мостами-эстакадами.
Там трубы минимум 50см в диаметре. не многовато для ливневки?

Гость||

Около Маяка раньше в затоне рыба водилась, сейчас тухлое болото, такая же участь ждёт и пляж у ГПЗ. А все благие планы наших градоначальников и согласователей.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сообщил заммэра Магомед Агамагомедов,
А этот ещё в Пензе пока ?

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