В Пензе слушание дел перевозчиков отложили из-за неполадок

01.04.2021 | 14:58

В пензенском управлении Федеральной антимонопольной службы началось слушание дел организаций, занимающихся пассажирскими перевозками в областном центре.

В одном деле фигурируют пять ООО. Это «Компания Дилижанс», «Транспортная компания «Дилижанс», «Автокомбинат», «Меркурий-авто-6» и «Меркурий». В другом - три фирмы: «Корпорация Дилижанс», «Транспортная компания «Дилижанс» и «Меркурий».

В обоих случаях транспортным компаниям вменяется в вину нарушение части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции», но по разным пунктам. В первом деле это нарушение порядка ценообразования, во втором - установление монопольной цены.

Пензенские антимонопольщики усмотрели нарушения в повышении цен на проезд в ноябре 2020 года, когда стоимость билета в автобусах большого класса поднялась с 23 до 27 рублей, в маршрутках - с 27 до 32.

Специалисты УФАС более двух месяцев изучали состояние конкурентной среды на транспортном рынке, сделали несколько десятков запросов и проанализировали полученные ответы.

Они пришли к выводу, что ООО «Меркурий», ООО «Корпорация Дилижанс» и ООО ТК «Дилижанс», ООО «Компания Дилижанс», ООО «Автокомбинат», ООО «Меркурий-авто-6» с октября 2020 года стали находиться под контролем одного юридического лица (управляющей организации). Доля данной группы составляет более 50%, и на ее действия распространяются определенные запреты.

29 января региональное УФАС возбудило два дела. Антимонопольщики длительное время собирали недостающие документы.

Рассмотрение обоих дел было назначено на среду, 31 марта. Но на заседании комиссии в этот день был объявлен перерыв слушаний до пятницы, 2 апреля (по одному делу - до 16:00, по другому - до 16:30).

Как пояснили сетевому изданию «ПензаИнформ» в управлении, это было связано с тем, что слушания предполагалось провести в режиме видео-конференц-связи. Однако у одного из перевозчиков возникли технические неполадки, и он не смог подключиться. К следующему заседанию помехи должны устранить.