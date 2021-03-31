Общество

Весенний призыв: в армию отправится около 1 200 жителей области

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Шутки в сторону - 1 апреля в России стартует весенний призыв. На областном сборном пункте главы городов и районов области, представители военных комиссариатов и другие ответственные за службу в армии лица подвели итоги осенней кампании и поставили задачи на ближайшие четыре месяца.

В конце прошлого года в ряды вооруженных сил отправились 1 100 пензенцев. Таким образом, регион выполнил установленный норматив. В первой половине 2021-го форму на себя должны примерить более 1 200 человек.

«Мы не можем своих призывников подвергать опасности этой ковидной инфекции, поэтому меры ослабевать не будут, они те же самые: перчаточно-масочный режим, тестирование призывников на ковидную инфекцию, будут соблюдаться барьерные температурные рубежи на сборных призывных пунктах, в военкоматах», - сообщил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

Предусмотрена и дезинфекция помещений, а отправлять солдат к месту несения службы станут в отдельных вагонах. Кроме того, сотрудники военкоматов прошли вакцинацию от коронавируса.

Ученику чемодановской школы Назару Юмину еще рано отдавать долг Родине. Одиннадцатиклассник пока состоит в рядах Юнармии, занимается поисковой деятельностью.

«Мы ездили в Орел. Некоторые находки - не только из Орла, а из Твери, из Беларуси. Я ездил в сводной группе с «Крепостью», мы находили довольно много. В последние дни нам удалось поднять несколько бойцов», - отметил Назар Юмин.

Парень сам мечтает стать военным, планирует поступить в артиллерийский институт.

Весенний призыв завершится 1 июля. Пензенские новобранцы пополнят ряды разных родов войск.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

я ничего никому не должен

Гость||

как то поршивенько стало ,хорошо что я отмазался ...

Гость||

Армия должна быть платной! Пришел,будь добр,оплати харчевание,обмундирование,фитнес,ЖКХ и воспитательную работу.Мишустин упусил ,а ведь это неплохие вливания в бюджет в условиях санкций.

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