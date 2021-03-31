Общество

В пензенской поликлинике открылся кабинет для больных с ХСН

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В Пензе для больных с хронической сердечной недостаточностью открылся специализированный кабинет. Он действует в поликлинике № 1 (ул. Набережная Реки Мойки, 51). Записаться на консультацию можно у участкового терапевта.

В новом структурном подразделении оказывается первичная специализированная медико-санитарная помощь, проводятся консультативные, диагностические и лечебные мероприятия с пензенцами из групп высокого риска, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Это больные с хроническими болезнями системы кровообращения, после перенесенного инфаркта миокарда, с кардиомиопатиями, длительно протекающей гипертонической болезнью, после оперативного лечения на сердце и сосудах, а также пациенты, выписанные из кардиологических отделений с декомпенсированной ХСН», - пояснили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

Специалисты оценивают их состояние, прогнозируют течение заболевания, определяют факторы, провоцирующие эпизоды декомпенсации ХСН, контролируют качество диспансерного наблюдения и медикаментозного лечения. При необходимости пациентов направляют к кардиохирургу и на проведение коронарографии. Также кардиологи отбирают больных для оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи.

«В дальнейшем такие кабинеты будут организованы на базе межрайонных центров», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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