В Пензенской области выявили 100 новых носителей коронавируса

31.03.2021 | 11:02

Новые случаи коронавирусной инфекции выявили в Пензенской области. Свежие данные опубликовал в среду, 31 марта, портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе зарегистрировали 100 носителей COVID-19. Число зараженных за время пандемии достигло 42 019.

Накануне стало известно о четырех новых жертвах коронавируса. Ушли из жизни мужчина 1936 года рождения, две женщины 1958-го и одна 1964-го. Таким образом, оперштаб сообщил о 530 летальных случаях заболевания. Выздоровели 38 783 человека.

В России за сутки выявили 8 275 случаев COVID-19 в 85 регионах, 1 070 (12,9%) из них - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.