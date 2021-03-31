Общество

В Пензенской области выявили 100 новых носителей коронавируса

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Новые случаи коронавирусной инфекции выявили в Пензенской области. Свежие данные опубликовал в среду, 31 марта, портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе зарегистрировали 100 носителей COVID-19. Число зараженных за время пандемии достигло 42 019.

Накануне стало известно о четырех новых жертвах коронавируса. Ушли из жизни мужчина 1936 года рождения, две женщины 1958-го и одна 1964-го. Таким образом, оперштаб сообщил о 530 летальных случаях заболевания. Выздоровели 38 783 человека.

В России за сутки выявили 8 275 случаев COVID-19 в 85 регионах, 1 070 (12,9%) из них - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

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Гость||

В городах миллионниках меньше заболевших чем у нас... что у нас за народ в Пензе

Гость||

Пензенская сотня. Мельниченко приде порядок наведе) Хто не скачет тот ковид

Гость||

При этом аписи на вакцинацию нет. Призывают вакцинироваться. Для чего звать, если никто никого нигде не ждёт.

Гость||

Тетя вчера из 4 больницы,когда ее мать 104 летнюю выписывали ..."Везут и везут"...

Гость||

Гость писал(a):

Тетя вчера из 4 больницы,когда ее мать 104 летнюю выписывали ..."Везут и везут"...
Так весна. Сопли опят пошли. Без шапок ходят

Имя: Гость
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