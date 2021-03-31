Общество

В Пензе проверили состояние дорожно-уличной сети и дворов

Печать

Сразу два градоначальника с утра пораньше вышли из здания на площади Маршала Жукова. Один руководил городом 11 лет, 11 месяцев и 5 дней, теперь - советник главы региона. Второй - действующий глава администрации, на должности - с конца октября 2019-го. Рука об руку Лузгин и Калашников поехали изучать состояние дорожно-уличной сети и дворов.

«Особенно северная сторона: до бордюра надо все убирать, лед откалывать, чтобы бордюр был виден», - рассказал советник Александр Калашников.

На повестке дня - уборка города после зимы. Месячник по благоустройству стартовал. Смотрели, где надо снег ворошить, где уже пора убирать песок и грязь с проезжей части.

«Глава района есть глава района. Пригласи, воспитай! Это народ просит тебя, не я», - воззвал Александр Калашников.

В сквере на улице Дружбы трудятся работники муниципального предприятия. Чистоту там наведут, но месту необходима перезагрузка.

«Сквер пришел в упадок, его надо восстанавливать. Это будет знаковым местом для жителей всего микрорайона. По моей просьбе у нас архитектура занималась разработкой проекта, осметили. Предварительно, восстановление этого сквера требует около 110 миллионов рублей», - сообщил глава города Пензы Владимир Мутовкин.

Сквер будет в списке территорий, за благоустройство которых могут проголосовать горожане.

Тротуару на улице Клары Цеткин повезло больше: в 2021-м его точно отремонтируют.

«Анализируем социальные сети, обращения граждан, инциденты. Стараемся реагировать максимально быстро. По части проблем есть простые решения, по части приходится разрабатывать проектно-сметную документацию», - объяснил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

«Работы много. Надо вместе с жителями города, с промышленными предприятиями сделать жизнь пензяков комфортнее», - нацелил Александр Калашников.

Не остались без внимания и жилые дворы. На подъезде к дому на улице Луначарского - лужа, а за пятиэтажкой на улице Суворова другая проблема: ресурсоснабжающая компания устраняла утечку, перекопали тротуар, засыпали щебнем.

«Понятно, что они асфальт не восстановят до тепла, но пусть хотя бы сделают сейчас так, чтобы можно было ходить», - подчеркнул Лузгин.

Подобных горячих точек на карте города достаточно, и каждая - на контроле и глав районных администраций, и мэра.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0
0
 
Гость||

Воров гоните из администрации, тех кто все хозяйство городское обанкротил и расхитил а не мусор на улицах рассматривайте....градоначальники....

Гость||

Не ужели из кабинетов решили выйти? Я думал они такие зарплаты получают только за протирание штанов в кабинетах. Гражданин новый губернатор давайте сделаем в нашем регионе проект по оплате труда чиновников, чтобы вам всем народ путем голосования в интернете назначал зарплаты за ваш труд. У нас народ вообще не видит своих депутатов. Может если народ начнет назначать им денежное довольствие за то как они работают у нас действительно появятся чиновники которые будут хоть раз в квартал проводить собрания с населением подконтрольных им районов и общаться с жителями в живую?

Гость||

Обратите, пожалуйста, внимание на улицу КОРОБКОВА!!!! У нас асфальта не было никогда!!!! Мы осенью одеваем БАХИЛЫ и в бахилах идём до машины! Ноги вязнут в грязи, машины разбиваются в ямах, своими силами устали уже засыпать эти дыры!!! Я с этим вопросам обращалась к депутатам, футболят от одного к другому, результата 0!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Особенно северная сторона: до бордюра надо все убирать, лед откалывать, чтобы бордюр был виден», - рассказал советник Александр Калашников.
Не уже ли Лузгин такой тупой?penzainform.ru писал(a):
«Понятно, что они асфальт не восстановят до тепла, но пусть хотя бы сделают сейчас так, чтобы можно было ходить», - подчеркнул Лузгин.
А сбить из досок и положить там деревянный трап мозгов не хватает ? А потом можно и покрытие восстанавливать.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте