В Пензе проверили состояние дорожно-уличной сети и дворов

31.03.2021 | 18:33

Сразу два градоначальника с утра пораньше вышли из здания на площади Маршала Жукова. Один руководил городом 11 лет, 11 месяцев и 5 дней, теперь - советник главы региона. Второй - действующий глава администрации, на должности - с конца октября 2019-го. Рука об руку Лузгин и Калашников поехали изучать состояние дорожно-уличной сети и дворов.

«Особенно северная сторона: до бордюра надо все убирать, лед откалывать, чтобы бордюр был виден», - рассказал советник Александр Калашников.

На повестке дня - уборка города после зимы. Месячник по благоустройству стартовал. Смотрели, где надо снег ворошить, где уже пора убирать песок и грязь с проезжей части.

«Глава района есть глава района. Пригласи, воспитай! Это народ просит тебя, не я», - воззвал Александр Калашников.

В сквере на улице Дружбы трудятся работники муниципального предприятия. Чистоту там наведут, но месту необходима перезагрузка.

«Сквер пришел в упадок, его надо восстанавливать. Это будет знаковым местом для жителей всего микрорайона. По моей просьбе у нас архитектура занималась разработкой проекта, осметили. Предварительно, восстановление этого сквера требует около 110 миллионов рублей», - сообщил глава города Пензы Владимир Мутовкин.

Сквер будет в списке территорий, за благоустройство которых могут проголосовать горожане.

Тротуару на улице Клары Цеткин повезло больше: в 2021-м его точно отремонтируют.

«Анализируем социальные сети, обращения граждан, инциденты. Стараемся реагировать максимально быстро. По части проблем есть простые решения, по части приходится разрабатывать проектно-сметную документацию», - объяснил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

«Работы много. Надо вместе с жителями города, с промышленными предприятиями сделать жизнь пензяков комфортнее», - нацелил Александр Калашников.

Не остались без внимания и жилые дворы. На подъезде к дому на улице Луначарского - лужа, а за пятиэтажкой на улице Суворова другая проблема: ресурсоснабжающая компания устраняла утечку, перекопали тротуар, засыпали щебнем.

«Понятно, что они асфальт не восстановят до тепла, но пусть хотя бы сделают сейчас так, чтобы можно было ходить», - подчеркнул Лузгин.

Подобных горячих точек на карте города достаточно, и каждая - на контроле и глав районных администраций, и мэра.