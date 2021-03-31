В Пензе проверили состояние дорожно-уличной сети и дворов

Сразу два градоначальника с утра пораньше вышли из здания на площади Маршала Жукова. Один руководил городом 11 лет, 11 месяцев и 5 дней, теперь - советник главы региона. Второй - действующий глава администрации, на должности - с конца октября 2019-го. Рука об руку Лузгин и Калашников поехали изучать состояние дорожно-уличной сети и дворов.
«Особенно северная сторона: до бордюра надо все убирать, лед откалывать, чтобы бордюр был виден», - рассказал советник Александр Калашников.
На повестке дня - уборка города после зимы. Месячник по благоустройству стартовал. Смотрели, где надо снег ворошить, где уже пора убирать песок и грязь с проезжей части.
«Глава района есть глава района. Пригласи, воспитай! Это народ просит тебя, не я», - воззвал Александр Калашников.
В сквере на улице Дружбы трудятся работники муниципального предприятия. Чистоту там наведут, но месту необходима перезагрузка.
«Сквер пришел в упадок, его надо восстанавливать. Это будет знаковым местом для жителей всего микрорайона. По моей просьбе у нас архитектура занималась разработкой проекта, осметили. Предварительно, восстановление этого сквера требует около 110 миллионов рублей», - сообщил глава города Пензы Владимир Мутовкин.
Сквер будет в списке территорий, за благоустройство которых могут проголосовать горожане.
Тротуару на улице Клары Цеткин повезло больше: в 2021-м его точно отремонтируют.
«Анализируем социальные сети, обращения граждан, инциденты. Стараемся реагировать максимально быстро. По части проблем есть простые решения, по части приходится разрабатывать проектно-сметную документацию», - объяснил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.
«Работы много. Надо вместе с жителями города, с промышленными предприятиями сделать жизнь пензяков комфортнее», - нацелил Александр Калашников.
Не остались без внимания и жилые дворы. На подъезде к дому на улице Луначарского - лужа, а за пятиэтажкой на улице Суворова другая проблема: ресурсоснабжающая компания устраняла утечку, перекопали тротуар, засыпали щебнем.
«Понятно, что они асфальт не восстановят до тепла, но пусть хотя бы сделают сейчас так, чтобы можно было ходить», - подчеркнул Лузгин.
Подобных горячих точек на карте города достаточно, и каждая - на контроле и глав районных администраций, и мэра.
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Воров гоните из администрации, тех кто все хозяйство городское обанкротил и расхитил а не мусор на улицах рассматривайте....градоначальники....