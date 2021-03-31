Опубликован график выездов пензенских врачей в районы области

31.03.2021 | 09:44

С 1 по 30 апреля для жителей районов области консультации врачей станут доступнее: пензенские специалисты будут проводить выездные приемы в местных медицинских учреждениях. График опубликован на странице Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко.

- 1 апреля - Мокшанская РБ;

- 2 апреля - Пензенская РБ;

- 5 апреля - Каменская РБ;

- 6 апреля - Иссинская УБ;

- 7 апреля - Кузнецкая МРБ;

- 8 апреля - Нижнеломовская МРБ;

- 9 апреля - Шемышейская УБ;

- 12 апреля - Сердобская МРБ;

- 13 апреля - Никольская РБ;

- 14 апреля - Мокшанская РБ;

- 15 апреля - Спасская УБ Нижнеломовской МРБ;

- 16 апреля - Городищенская РБ;

- 19 апреля - Камешкирская УБ Кузнецкой МРБ;

- 20 апреля - Кузнецкая МРБ;

- 21 апреля - Башмаковская РБ;

- 22 апреля - Бессоновская РБ;

- 23 апреля - Тамалинскся УБ;

- 26 апреля - Лопатинская УБ;

- 27 апреля - Сосновоборскся УБ;

- 28 апреля - Колышлейская РБ;

- 29 апреля - Вадинская УБ Нижнеломовской МРБ;

- 30 апреля - Белинская РБ.

Направление на консультацию к областному специалисту при необходимости дает врач медучреждения по месту жительства. При этом неважно, где живет пациент, в Пензе или в районе.

«Всю информацию по профилям приезжающих специалистов можно уточнить в больнице по месту жительства согласно датам выездных приемов», - говорится в посте.