Опубликован график выездов пензенских врачей в районы области

С 1 по 30 апреля для жителей районов области консультации врачей станут доступнее: пензенские специалисты будут проводить выездные приемы в местных медицинских учреждениях. График опубликован на странице Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко.
- 1 апреля - Мокшанская РБ;
- 2 апреля - Пензенская РБ;
- 5 апреля - Каменская РБ;
- 6 апреля - Иссинская УБ;
- 7 апреля - Кузнецкая МРБ;
- 8 апреля - Нижнеломовская МРБ;
- 9 апреля - Шемышейская УБ;
- 12 апреля - Сердобская МРБ;
- 13 апреля - Никольская РБ;
- 14 апреля - Мокшанская РБ;
- 15 апреля - Спасская УБ Нижнеломовской МРБ;
- 16 апреля - Городищенская РБ;
- 19 апреля - Камешкирская УБ Кузнецкой МРБ;
- 20 апреля - Кузнецкая МРБ;
- 21 апреля - Башмаковская РБ;
- 22 апреля - Бессоновская РБ;
- 23 апреля - Тамалинскся УБ;
- 26 апреля - Лопатинская УБ;
- 27 апреля - Сосновоборскся УБ;
- 28 апреля - Колышлейская РБ;
- 29 апреля - Вадинская УБ Нижнеломовской МРБ;
- 30 апреля - Белинская РБ.
Направление на консультацию к областному специалисту при необходимости дает врач медучреждения по месту жительства. При этом неважно, где живет пациент, в Пензе или в районе.
«Всю информацию по профилям приезжающих специалистов можно уточнить в больнице по месту жительства согласно датам выездных приемов», - говорится в посте.
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