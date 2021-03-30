Общество

В Пензенской области коронавирус обнаружили у 101 пациента

Печать

Стало известно, сколько больных коронавирусной инфекцией выявили в Пензенской области в понедельник, 29 марта. Данные опубликовал 30-го числа портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 101 пациенту. Число инфицированных за время пандемии достигло 41 919.

Накануне появилась информация о четырех смертях от коронавируса. Ушли из жизни мужчина 1940 года рождения, женщины 1940-го, 1958-го и 1963-го. Теперь подтверждено 526 жертв. 38 651 пациента пензенские врачи вылечили.

В России за сутки выявили 8 277 случаев COVID-19 в 84 регионах, 1 007 (12,2%) из них - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

Печальная статистика по смертям

Гость||

На спад идет заболеваемость по графику,прям семимильными шагами

Гость||

Ужасно. Массовые мероприятия без конца и краю.

Мотовилов (гость)||

Гость писал(a):

Печальная статистика по смертям
Тупая брехня для пипла, не читайте статистику. Коронавирус испокон веков в крови у каждого из 80%.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте