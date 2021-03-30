В Пензенской области коронавирус обнаружили у 101 пациента

30.03.2021 | 11:16

Стало известно, сколько больных коронавирусной инфекцией выявили в Пензенской области в понедельник, 29 марта. Данные опубликовал 30-го числа портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 101 пациенту. Число инфицированных за время пандемии достигло 41 919.

Накануне появилась информация о четырех смертях от коронавируса. Ушли из жизни мужчина 1940 года рождения, женщины 1940-го, 1958-го и 1963-го. Теперь подтверждено 526 жертв. 38 651 пациента пензенские врачи вылечили.

В России за сутки выявили 8 277 случаев COVID-19 в 84 регионах, 1 007 (12,2%) из них - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.