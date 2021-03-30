В Пензе готовятся к покраске конструкций Бакунинского моста

30.03.2021 | 12:14

Во вторник, 30 марта, на совещании в администрации Пензы обсудили ход реконструкции Бакунинского моста.

Заместитель мэра Магомед Агамагомедов рассказал, что в настоящее время разобран правобережный полуостровок на реке Суре. Искусственно созданную насыпь ликвидировали для безопасного прохождения весеннего половодья.

«Ведется монтаж опорных узлов мачт освещения моста, сварка цоколей барьерного ограждения. Готовятся к покраске конструкций сооружения - ждут потепления, чтобы начать работы», - процитировала Агамагомедова пресс-служба администрации города.

Движение по мосту планируют открыть 1 сентября 2021 года. Срок эксплуатации объекта составит 50 лет. Реконструированный мост будет иметь пешеходные связи, велодорожку и три полосы движения шириной по 3,75 м. Возможно, в дальнейшем появится четыре полосы.