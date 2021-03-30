Общество

В Пензе готовятся к покраске конструкций Бакунинского моста

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Во вторник, 30 марта, на совещании в администрации Пензы обсудили ход реконструкции Бакунинского моста.

Заместитель мэра Магомед Агамагомедов рассказал, что в настоящее время разобран правобережный полуостровок на реке Суре. Искусственно созданную насыпь ликвидировали для безопасного прохождения весеннего половодья.

«Ведется монтаж опорных узлов мачт освещения моста, сварка цоколей барьерного ограждения. Готовятся к покраске конструкций сооружения - ждут потепления, чтобы начать работы», - процитировала Агамагомедова пресс-служба администрации города.

Движение по мосту планируют открыть 1 сентября 2021 года. Срок эксплуатации объекта составит 50 лет. Реконструированный мост будет иметь пешеходные связи, велодорожку и три полосы движения шириной по 3,75 м. Возможно, в дальнейшем появится четыре полосы.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Скорее бы!

Гость||

В красный цвет покрасить надо Бакунинский мост, чтобы гарнония с пешеходным подвесным была！В одной цветовой гамме так сказать）

Гость||

Только торопиться не надо, мы, жители, лучше подождем, только сделайте на совесть, чтобы все качественно было. Не спешите.

Гость||

Гость писал(a):

Только торопиться не надо, мы, жители, лучше подождем, только сделайте на совесть, чтобы все качественно было. Не спешите.
бред, от спешки в данном вопросе качество не зависит, как заложено в документации, так и делают

Гость||

Ошибка в том, что делаю трехполосным! А еще большая ошибка, что упирается в бутылочное горлышко! Есть что порешать с РЖД новому губернатору.

Гость||

Если вдруг речь зайдет о возможной досрочной сдаче объекта в эксплуатацию, то этого не хотелось бы. Спешить не надо, пусть делают все в срок, как заложено в документации！Не торопитесь. Делайте качественно！

Гость||

Говорят, что дорога по ул.Бакунина пойдёт поверх базара, дабы не нарушать налогооблагаемую базу

Гость||

Гость писал(a):

Если вдруг речь зайдет о возможной досрочной сдаче объекта в эксплуатацию, то этого не хотелось бы. Спешить не надо, пусть делают все в срок, как заложено в документации！Не торопитесь. Делайте качественно！
прям как Белозерцев по понедельникам...

Гость||

Гость писал(a):

Есть что порешать с РЖД новому губернатору.
Нечего там решать. Не решаемый вопрос.

Единственно правильное решение было бы делать односторонними дырки с Горбатого, а на ГПЗ через новый мост. И всё.

Имя: Гость
Комментарий:

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