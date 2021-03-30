Общество

У магазинов и кафе в Пензе до сих пор не убрали снег

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В понедельник, 29 марта, в Пензе проверяющие оценили качество уборки снега с территорий возле магазинов.

Специалисты осмотрели торговые объекты, расположенные на улицах Циолковского, Ленина, Тернопольской, Титова, Рахманинова, проспектах Победы и Строителей.

По многим адресам снега не обнаружили, у ряда магазинов и кафе ведутся работы по его ворошению.

«Не в полном объеме благоустроены объекты потребительского рынка: аптека «Озерки», «Пятерочка», магазин «Форсаж», гостиница «Кагау». Руководителям данных организаций выдано предостережение до 3 апреля произвести работы по ворошению снега», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Собственникам нежилых помещений и арендаторам посоветовали срочно привести закрепленные за ними участки в надлежащий вид.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Ой !! А раньше эти проверяющие где были???

Гость||

Гость писал(a):

Ой !! А раньше эти проверяющие где были???
Ты как первый раз в буртассии, качество уборки снега проверяется с мая по ноябрь.

Гость||

Точно выдано предостережение? Или предписание?

Гость||

Снег они ворошат, этих буржуев самих разворошить бы, пятерочку особенно

Гость||

А в других местах где-то убрали?

Гость||

У меня теща любит грязное белье ворошить.

Имя: Гость
Комментарий:

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