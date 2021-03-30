У магазинов и кафе в Пензе до сих пор не убрали снег

30.03.2021 | 10:17

В понедельник, 29 марта, в Пензе проверяющие оценили качество уборки снега с территорий возле магазинов.

Специалисты осмотрели торговые объекты, расположенные на улицах Циолковского, Ленина, Тернопольской, Титова, Рахманинова, проспектах Победы и Строителей.

По многим адресам снега не обнаружили, у ряда магазинов и кафе ведутся работы по его ворошению.

«Не в полном объеме благоустроены объекты потребительского рынка: аптека «Озерки», «Пятерочка», магазин «Форсаж», гостиница «Кагау». Руководителям данных организаций выдано предостережение до 3 апреля произвести работы по ворошению снега», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Собственникам нежилых помещений и арендаторам посоветовали срочно привести закрепленные за ними участки в надлежащий вид.