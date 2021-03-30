Общее число заболевших COVID-19 в регионе приблизилось к 42 тысячам

30.03.2021 | 13:15

Во вторник, 30 марта, региональный оперативный штаб сообщил, что среди 101 новых заболевших COVID-19, выявленных за минувшие сутки в Пензенской области, 7 детей в возрасте от 1 года до 17 лет.

52 случая коронавирусной инфекции подтверждены в Пензе, 12 - в Заречном, 7 - в Никольском районе, 5 - в Сосновоборском, по 3 - в Бессоновском, Иссинском, Кузнецком, Малосердобинском, Мокшанском и Нижнеломовском, 2 - в Сердобском и по 1 - в Городищенском, Земетчинском, Пачелмском, Пензенском и Шемышейском районах.

За сутки ПЦР-методом обследовано 2 505 человек, проведены 2 691 тест. Охват тестированием населения региона составил 61,21%.

Общее число заболевших с начала эпидемии составило 41 919. Под наблюдением находится 7 161 человек, с контроля снято 98 769.