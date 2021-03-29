Общество

В Пензенской области выявили новых носителей COVID-19

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В Пензенской области продолжают регистрировать новые случаи коронавирусной инфекции. Данные на понедельник, 29 марта, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе было выявлено 106 случаев заражения. Их общее число достигло 41 818.

В России за сутки диагноз поставили 8 711 пациентам в 84 регионах. 1 144 (13,1%) из них - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В Пензенской области с начала пандемии оперативный штаб сообщил о 522 смертях, вызванных коронавирусной инфекцией. Выздоровели 38 540 человек.

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Гость||

Отпишусь про ковид баранов и их страдания

Гость||

Отпишусь про ковид баранов и их страдания

Гость||

Кроновирус...Я 10 лет себя так чувствую, это называется ВСД. Любой всдшник потвердит, что вся эта симптоматика один в один и длится это годами.

Гость||

Сколько людей загубили.

Врачам уже тоже верить нельзя.

Все продажные стали

Гость||

В википедии есть статья о китайском враче, который первым сообщал о начале эпидемии, и сам потом умер, но он оказывается врач офтальмолог, очень подходящая специальность, чтобы обнаружить новый вирус, сидит такой, выписывает очки и открывает ковид... .

Гость||

Глаза изменяет слегка цвет ,я у себя заметила изменение цвета , зубов , я себя даже на видео сняла ....Зубы слегка потемнели .что очень странно.....

Гость||

Вирус есть, но опасность его сильно преувеличена, чтобы списать на него неизбежный крах существующей финансовой системы и заставить население под страхом за свое здоровье принять новые условия существования под тотальным контролем транснациональных банков и корпораций.

Гость||

У властей одна задача уничтожить и не дать дожить до социальных выплат это пенсия..всё трудитесь до гроба если устроитесь..а вакцина вам поможет ускорить ваш покой..

Гость||

11:30 Ты про себя что ли говоришь? Ну отпишись и успокойся на сегодня

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