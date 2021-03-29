В Пензенской области выявили новых носителей COVID-19

В Пензенской области продолжают регистрировать новые случаи коронавирусной инфекции. Данные на понедельник, 29 марта, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.
За последние сутки в регионе было выявлено 106 случаев заражения. Их общее число достигло 41 818.
В России за сутки диагноз поставили 8 711 пациентам в 84 регионах. 1 144 (13,1%) из них - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
В Пензенской области с начала пандемии оперативный штаб сообщил о 522 смертях, вызванных коронавирусной инфекцией. Выздоровели 38 540 человек.
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