В Пензенской области выявили новых носителей COVID-19

29.03.2021 | 11:27

В Пензенской области продолжают регистрировать новые случаи коронавирусной инфекции. Данные на понедельник, 29 марта, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе было выявлено 106 случаев заражения. Их общее число достигло 41 818.

В России за сутки диагноз поставили 8 711 пациентам в 84 регионах. 1 144 (13,1%) из них - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В Пензенской области с начала пандемии оперативный штаб сообщил о 522 смертях, вызванных коронавирусной инфекцией. Выздоровели 38 540 человек.