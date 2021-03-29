Член ОНК рассказала о состоянии здоровья Шпигеля и Белозерцева

29.03.2021 | 15:21

Состояние здоровья Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК» и арестованного по делу пензенского экс-губернатора Ивана Белозерцева, ухудшается. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович в понедельник, 29 марта, в своем телеграм-канале.

«Он жалуется на одышку, затрудненность дыхания, боли в животе, озноб. Шпигель сообщил, что не может спать ночью, поскольку лежа испытывает сильнейшее головокружение», - рассказала Литвинович.

По ее словам, обычно после избрания меры пресечения арестованного отправляют в СИЗО, однако Борис Шпигель находится в ИВС на Петровке уже пять дней.

«Обычно это связано с интенсивной работой со следователем, однако Шпигель сказал, что за все это время следователь ни разу не приходил к нему! Ни разу за 5 дней! Неясно тогда, зачем держать Шпигеля на Петровке, где нет ни нормальной медпомощи, ни нормальных условий в камере? В выходные вообще на Петровке не бывает фельдшера (он выходной), и Шпигелю в субботу снова вызывали скорую помощь. «Попросите следователя, чтобы он пришел ко мне...» - попросил нас Шпигель. Впервые слышу такую просьбу к членам ОНК!» - удивилась Марина Литвинович.

Наблюдатели также посетили супругу Бориса Шпигеля Евгению и экс-губернатора Ивана Белозерцева.

«У них здоровье нормальное, необходимые лекарства получают», - заключила член ОНК.