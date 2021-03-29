Общество

Член ОНК рассказала о состоянии здоровья Шпигеля и Белозерцева

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Состояние здоровья Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК» и арестованного по делу пензенского экс-губернатора Ивана Белозерцева, ухудшается. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович в понедельник, 29 марта, в своем телеграм-канале.

«Он жалуется на одышку, затрудненность дыхания, боли в животе, озноб. Шпигель сообщил, что не может спать ночью, поскольку лежа испытывает сильнейшее головокружение», - рассказала Литвинович.

По ее словам, обычно после избрания меры пресечения арестованного отправляют в СИЗО, однако Борис Шпигель находится в ИВС на Петровке уже пять дней.

«Обычно это связано с интенсивной работой со следователем, однако Шпигель сказал, что за все это время следователь ни разу не приходил к нему! Ни разу за 5 дней! Неясно тогда, зачем держать Шпигеля на Петровке, где нет ни нормальной медпомощи, ни нормальных условий в камере? В выходные вообще на Петровке не бывает фельдшера (он выходной), и Шпигелю в субботу снова вызывали скорую помощь. «Попросите следователя, чтобы он пришел ко мне...» - попросил нас Шпигель. Впервые слышу такую просьбу к членам ОНК!» - удивилась Марина Литвинович.

Наблюдатели также посетили супругу Бориса Шпигеля Евгению и экс-губернатора Ивана Белозерцева.

«У них здоровье нормальное, необходимые лекарства получают», - заключила член ОНК.

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Источник — фото t.me/vchkogpu
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Гость||

Он жалуется на одышку, затрудненность дыхани

я

Так из князя в грязи.....

Гость||

Шпигель - в Израиль, Белозерцев - в Еврейскую АО, на лесоповал. Как-то так получится в итоге...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Состояние здоровья Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК» и арестованного по делу пензенского экс-губернатора Ивана Белозерцева, ухудшается.
Так это ж закономерно, будет ухудшаться до полного освобождения. У нас же освобождают от ответственности по состоянию здоровья.

Гость||

Гость писал(a):

Он жалуется на одышку, затрудненность дыхани

я

Так из князя в грязи.....

Симулянт!

Гость||

Гость писал(a):

Белозерцев - в Еврейскую АО, на лесоповал

Да Вы что, а кто ж мемуары писать будет, о времени проведенной с пользой находясь в должности.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

находится в ИВС на Петровке уже пять дней.
Это почти вечность. Скорую, скорую, скорую и следователя.)))

Как в должностя вступать, все здоровы, как отвечать за содеянное, все больные. Вооо дела.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

что не может спать ночью, поскольку лежа испытывает сильнейшее головокружение», -
Так пусть спит сидя,какие проблемы?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

одышку, затрудненность дыхания, боли в животе, озноб.
Пусть лечится своим фармом. которым людей лечили.

Гость||

Понятно. Следак просто "вымораживает" клиента. Через некоторое время Шпигель либо сломается и перепишет бизнес на того,кого надо, или, как вариант, просто помрёт.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на Петровке не бывает фельдшера (он выходной), и Шпигелю в субботу снова вызывали скорую помощь.
Шаббат же..

Гость||

Жрут гречку с курятиной и всё им плохо. Жирос заросли ,а с этого все болезни...

Гость||

а они как хотели??? за всё в жизни нужно платить) вот он час расплаты.. мучайтесь)

Гость||

Отдышка, отрыжка и понос.

Гость||

Шпигель поди эскалопы из свинины откушивает там.

Гость||

Как деньги зарабатывать все здоровы как космонавты, только присели и все сразу присмерти, лекарства начинают получать ежедневно

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Имя: Гость
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