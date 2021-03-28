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Общество

В регионе за сутки зарегистрировали 102 заразившихся коронавирусом

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В воскресенье, 28 марта, в Пензенской области зарегистрировали 102 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Число заразившихся в регионе стало равняться 41 712. С начала эпидемии зафиксировали выздоровление 38 407 пациентов, 519 человек (235 мужчин и 284 женщины) скончались.

За неделю с 21 по 27 марта в области подтвердили 639 случаев коронавируса. Из больниц выписали 941 человека, в региональном оперштабе сообщили о гибели 23.

С 14 по 20 марта стало известно о 801 инфицированном, выздоровели 946 человек, зарегистрировали смерть 25 пациентов.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Подпишитесь на Penzainform
)))))))))))))

Гость||

Всё ниже ниже и ниже.....

Ковид бараны в панике уже?

Имя: Гость
Комментарий:

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