В регионе за сутки зарегистрировали 102 заразившихся коронавирусом

28.03.2021 | 11:03

В воскресенье, 28 марта, в Пензенской области зарегистрировали 102 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Число заразившихся в регионе стало равняться 41 712. С начала эпидемии зафиксировали выздоровление 38 407 пациентов, 519 человек (235 мужчин и 284 женщины) скончались.

За неделю с 21 по 27 марта в области подтвердили 639 случаев коронавируса. Из больниц выписали 941 человека, в региональном оперштабе сообщили о гибели 23.

С 14 по 20 марта стало известно о 801 инфицированном, выздоровели 946 человек, зарегистрировали смерть 25 пациентов.