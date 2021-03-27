В области за сутки подтвердили 105 случаев коронавируса

27.03.2021 | 11:02

На 27 марта в Пензенской области число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 41 610. По информации федерального оперативного штаба, за сутки подтвердили 105 случаев.

Всего с начала эпидемии в регионе выздоровело 38 280 человек, жертвами вируса стали 516 (234 мужчины и 282 женщины).

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, в области действует 54 площадки для иммунизации против опасной инфекции. Их количество будет расти по мере поступления вакцины.

Всего на 25 марта оба компонента препарата получили почти 35 000 жителей, что составляет 2,69% населения.