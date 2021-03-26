Общество

Жительнице Лопаток маска обошлась в 1 000 раз дороже ее стоимости

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Жительницу села Лопатки Бессоновского района во второй раз оштрафовали за несоблюдение требований режима повышенной готовности, который до сих пор действует на территории Пензенской области.

В декабре женщину привлекали к административной ответственности за появление в общественном месте без маски. Тогда суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей.

Однако на ее отношение к правилам безопасности это никак не повлияло: сельчанка продолжила пренебрегать средствами индивидуальной защиты.

В январе, когда женщина пришла в магазин «Магнит» в селе Чемодановка без маски, правоохранители снова составили на нее протокол.

На этот раз суд был более строг и оштрафовал женщину на крупную сумму: ей придется отдать 15 000 рублей - при том, что маска стоила в пределах 10-15 рублей.

«Постановление не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.

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Гость||

Ваню заперли, не до масок. Отстаньте уже от людей))

Гость||

Правоохранительные органы, вы за ней следите и ждёте, когда она маску не наденет.Город Пенза - магазин АТАК на Кулакова, магазин Перекрёсток на Суворова - на кассе обслуживают без масок;весь базар на Суворова без масок;Аптека 58 на Кулакова фармацевт без маски;Каменка киоск на Пионерской даже на подбородке маски нет.А здесь нашли у кого деньги отнять.Почему я должен париться в этой маске, а другие не должны ? Давайте их все поснимаем и хватит уже этого мозгокрудства !

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