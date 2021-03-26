Жительнице Лопаток маска обошлась в 1 000 раз дороже ее стоимости

Жительницу села Лопатки Бессоновского района во второй раз оштрафовали за несоблюдение требований режима повышенной готовности, который до сих пор действует на территории Пензенской области.
В декабре женщину привлекали к административной ответственности за появление в общественном месте без маски. Тогда суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей.
Однако на ее отношение к правилам безопасности это никак не повлияло: сельчанка продолжила пренебрегать средствами индивидуальной защиты.
В январе, когда женщина пришла в магазин «Магнит» в селе Чемодановка без маски, правоохранители снова составили на нее протокол.
На этот раз суд был более строг и оштрафовал женщину на крупную сумму: ей придется отдать 15 000 рублей - при том, что маска стоила в пределах 10-15 рублей.
«Постановление не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.
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Ваню заперли, не до масок. Отстаньте уже от людей))