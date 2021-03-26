В Пензенской области за сутки выявлено 103 больных COVID-19

В пятницу, 26 марта, в Пензенской области за сутки подтверждено 103 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 41 505 случаев COVID-19. Выздоровел 38 131 пациент, 156 выписались накануне, 25 марта.
За этот период от опасной инфекции скончались 512 человек. Последними жертвами стали 62-летний мужчина и две женщины, 65 и 81 лет.
Всего в России по состоянию на 26 марта выявили 9 167 случаев COVID-19. Общее число инфицированных достигло 4 501 859.
Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.
Две недели в Пензе нет вакцины,а количество больных уменьшается.Может быть без неё справимся с пандемией.