Общество

В Пензенской области за сутки выявлено 103 больных COVID-19

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В пятницу, 26 марта, в Пензенской области за сутки подтверждено 103 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 41 505 случаев COVID-19. Выздоровел 38 131 пациент, 156 выписались накануне, 25 марта.

За этот период от опасной инфекции скончались 512 человек. Последними жертвами стали 62-летний мужчина и две женщины, 65 и 81 лет.

Всего в России по состоянию на 26 марта выявили 9 167 случаев COVID-19. Общее число инфицированных достигло 4 501 859.

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Гость||

Две недели в Пензе нет вакцины,а количество больных уменьшается.Может быть без неё справимся с пандемией.

Гость||

Почему нигде не слышно Минздрав? Почему они не добиваются вакцины для жителей области, а может быть специально отказываются, показать что без Ивана мы пропадём? Саботируют так сказать! Вакцины-то в Москве полно, девать не знают куда, уже даже все недружественные страны навязывают и только в Пензе её нет!

Гость||

Москва врёт как дышит, вместе со своими кураторами.

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