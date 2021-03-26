В Пензенской области за сутки выявлено 103 больных COVID-19

26.03.2021 | 11:20

В пятницу, 26 марта, в Пензенской области за сутки подтверждено 103 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 41 505 случаев COVID-19. Выздоровел 38 131 пациент, 156 выписались накануне, 25 марта.

За этот период от опасной инфекции скончались 512 человек. Последними жертвами стали 62-летний мужчина и две женщины, 65 и 81 лет.

Всего в России по состоянию на 26 марта выявили 9 167 случаев COVID-19. Общее число инфицированных достигло 4 501 859.