Происшествия

Более 38 тыс. пензенцев побороли коронавирус

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В четверг, 25 марта, в Пензенской области зарегистрировали еще три смерти от коронавирусной инфекции. Жертвами заболеваний стали две женщины (65 и 81 года) и мужчина (ему было 62).

У всех троих умерших выявили хроническую. Ишемическую болезнь сердца, атеросклероз и артериальную гипертензию.

Мужчина также страдал диффузной атрофией кардиомиоцитов, интерстициальным фиброзом миокарда, атеросклеротическим нефросклерозом, атрофическим гастритом с множественными эрозиями, хроническим индуративным панкреатитом, липоматозом поджелудочной железы, хроническим диффузным бронхитом и пневмосклерозом. Имел постинфарктную кисту головного мозга.

У младшей из умерших женщин диагностировали постинфарктный кардиосклероз и интерстициальный фиброз миокарда. У старшей - атеросклеротический кардиосклероз. Также у нее был закрытый перелом правой бедренной кости со смещением отломков.

Теперь в Пензенской области официально известно о 512 смертях от коронавируса.

По данным пресс-службы регионального правительства, выписали за минувшие сутки 156 человек. Число выздоровевших достигло 38 131.

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Гость||

Почему не строят крематорий на деньги бюджета? Если ковид-19 заразен,то кому выгодно распространение инфекции?

Если не заразен,то к чему шумиха?

Похороннаая мафия не даёт строить?

Гость||

Смерти плохо,вот если бы по 3-4 чиновника-коррупционера арествывали в день,то была бы радость...

Гость||

КАПИТАЛИЗМ - раковая опухоль, которая сожрёт цивилизацию.

Гость||

Коррупцию ни как не поборим очень заразная для пензенских чиновников. Ковид отдыхает.

Гость||

Если хотите скрыть правду, то запустите кучу фейков, и правда, на их фоне, превратится в один из них.

Гость||

Конечно от нас скрывают правду. Правительства и политики там много и так долго врали людям, что теперь им никто не верит.

Гость||

Если при Сталине терор был для идеологии и развития, то теперь для защиты какой то тысячи воров, их капиталов и гниения от санкций. Без права на лучшее будущее.

Гость||

Что не идут бараны на вакцинацию добровольно? Понятно, что надо воспитывать веру в теорию отсутствия заговора! А по- серьёзному- с чего вдруг такая забота о здоровье людей после тридцати лет гнобления и уничтожения населения?

Гость||

А, Вы заметили, что свято уверовавшие в пандемию обращаются исключительно на "ты" и сразу оскорбления и угрозы ..?

Гость||

Тролли не только в СМИ, на правительство работают, но и на частные конторы. Я один раз написал негативный отзыв отзыв про банк, который списал деньги без моего ведома и не хотел компенсировать, так после разбирательства мне анонимки с оскорблениями приходить стали.

Гость||

Мне кажется, что отвечать на любые высказывания очевидного троля не стоит совсем.

Очень часто видно, что они работают в паре или тройке - одни и те же комментарии на разных каналах с одинаковыми ответами и перепалкой, в которую вытягиваются особо эмоциональные пользователи и к концу ветки откровенный срач с матом и оскорблениями..

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