Более 38 тыс. пензенцев побороли коронавирус

В четверг, 25 марта, в Пензенской области зарегистрировали еще три смерти от коронавирусной инфекции. Жертвами заболеваний стали две женщины (65 и 81 года) и мужчина (ему было 62).
У всех троих умерших выявили хроническую. Ишемическую болезнь сердца, атеросклероз и артериальную гипертензию.
Мужчина также страдал диффузной атрофией кардиомиоцитов, интерстициальным фиброзом миокарда, атеросклеротическим нефросклерозом, атрофическим гастритом с множественными эрозиями, хроническим индуративным панкреатитом, липоматозом поджелудочной железы, хроническим диффузным бронхитом и пневмосклерозом. Имел постинфарктную кисту головного мозга.
У младшей из умерших женщин диагностировали постинфарктный кардиосклероз и интерстициальный фиброз миокарда. У старшей - атеросклеротический кардиосклероз. Также у нее был закрытый перелом правой бедренной кости со смещением отломков.
Теперь в Пензенской области официально известно о 512 смертях от коронавируса.
По данным пресс-службы регионального правительства, выписали за минувшие сутки 156 человек. Число выздоровевших достигло 38 131.
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