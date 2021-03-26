В Пензе выявлено еще 55 заболевших коронавирусной инфекцией

26.03.2021 | 12:47

В пятницу, 16 марта, региональный оперативный штаб сообщил, что в числе 103 новых заболевших COVID-19, подтвержденных за последние сутки, есть 10 детей в возрасте от 2 до 13 лет.

География новых случаев такова: 55 пациентов - из Пензы, 11 - из Мокшанского района, 8 - из Заречного, 6 - из Нижнеломовского района, 5 - из Кузнецкого, по 3 - из Бессоновского, Каменского и Малосердобинского, 2 - из Шемышейского, по 1 - в Башмаковском, Городищенском, Иссинском, Колышлейском, Неверкинском, Пензенском и Тамалинском районах.

В течение минувших суток проведено 2 698 тестов ПЦР-методом, обследовано 2 526 человек. В сумме тестированием на COVID-19 охвачено 60,99% населения.

За все время эпидемии в регионе зарегистрировано 41 505 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Под наблюдением находится 7 199 человек, снято с контроля 97 330.