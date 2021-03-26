Общество

В Пензе торжественно наградили лучших росгвардейцев

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27 марта отмечается День войск национальной гвардии. Она была образована в апреле 2016-го, в состав вошли внутренние войска МВД, СОБР, ОМОН, подразделения вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.

«В 2016 году мы еще не знали, куда идем, с чего начинать и как выполнять задачи», - рассказал бывший руководитель управления Росгвардии Игорь Белов.

Пензенские росгвардейцы всегда были на хорошем счету - и в специальных операциях, и в ежедневной проверочной работе, и в не связанных со служебными задачами ситуациях.

«Есть определенные результаты нашей деятельности - это работа спецподразделений, подразделений вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительная работа. Мы очень серьезные задачи выполняем в системе единой дислокации, во взаимодействии с другими правоохранительными органами. Вся эта нагрузка ложится на ваши плечи. Я хочу пожелать вам прежде всего здоровья, счастья, благополучия и дальнейшего процветания», - отметил начальник Управления Росгвардии по Пензенской области Андрей Лугинин.

На торжественном мероприятии лучшим сотрудникам и военнослужащим вручили почетные грамоты.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

правоохранительные органы нужны что бы защищать граждан, от кого мня защищает росгврадия?

Гость||

от кого мня защищает росгврадия

От посягательства на режим действующей власти.

Гость||

Новая опричнина-обречена!

Гость||

Гость писал(a):

от кого мня защищает росгврадия?
а если люди мутировать начнут в зомби, кто тебя спасёт?

Гость||

В принципе да, самая нелепость началась после реформы силовых структур, смешались люди, кони.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в состав вошли внутренние войска МВД, СОБРа, ОМОНа,
А что это за войска такие "СОБРа" и "ОМОНа"???

Гость||

Главное, что бы они не выполняли преступных приказов.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 2016 году мы еще не знали, куда идем, с чего начинать и как выполнять задачи», - рассказал бывший руководитель управления Росгвардии Игорь Белов
До сих пор не знаете. Куда идти и что делать.

Гость||

УК РФ Статья 42. Исполнение приказа или распоряжения

2. …Неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность.

Гость||

каждый празднует свой праздник обособленно. абсолютно к любой государственной службе есть претензии. суть самого человека в отрицании сущего, а система существует, покуда устраивает народ.

Имя: Гость
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