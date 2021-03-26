В Пензе торжественно наградили лучших росгвардейцев

27 марта отмечается День войск национальной гвардии. Она была образована в апреле 2016-го, в состав вошли внутренние войска МВД, СОБР, ОМОН, подразделения вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.
«В 2016 году мы еще не знали, куда идем, с чего начинать и как выполнять задачи», - рассказал бывший руководитель управления Росгвардии Игорь Белов.
Пензенские росгвардейцы всегда были на хорошем счету - и в специальных операциях, и в ежедневной проверочной работе, и в не связанных со служебными задачами ситуациях.
«Есть определенные результаты нашей деятельности - это работа спецподразделений, подразделений вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительная работа. Мы очень серьезные задачи выполняем в системе единой дислокации, во взаимодействии с другими правоохранительными органами. Вся эта нагрузка ложится на ваши плечи. Я хочу пожелать вам прежде всего здоровья, счастья, благополучия и дальнейшего процветания», - отметил начальник Управления Росгвардии по Пензенской области Андрей Лугинин.
На торжественном мероприятии лучшим сотрудникам и военнослужащим вручили почетные грамоты.
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правоохранительные органы нужны что бы защищать граждан, от кого мня защищает росгврадия?