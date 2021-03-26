В Пензе торжественно наградили лучших росгвардейцев

26.03.2021 | 18:29

27 марта отмечается День войск национальной гвардии. Она была образована в апреле 2016-го, в состав вошли внутренние войска МВД, СОБР, ОМОН, подразделения вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.

«В 2016 году мы еще не знали, куда идем, с чего начинать и как выполнять задачи», - рассказал бывший руководитель управления Росгвардии Игорь Белов.

Пензенские росгвардейцы всегда были на хорошем счету - и в специальных операциях, и в ежедневной проверочной работе, и в не связанных со служебными задачами ситуациях.

«Есть определенные результаты нашей деятельности - это работа спецподразделений, подразделений вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительная работа. Мы очень серьезные задачи выполняем в системе единой дислокации, во взаимодействии с другими правоохранительными органами. Вся эта нагрузка ложится на ваши плечи. Я хочу пожелать вам прежде всего здоровья, счастья, благополучия и дальнейшего процветания», - отметил начальник Управления Росгвардии по Пензенской области Андрей Лугинин.

На торжественном мероприятии лучшим сотрудникам и военнослужащим вручили почетные грамоты.