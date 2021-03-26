Общество

В Пензе двое заключенных приняли крещение

Печать

Двое заключенных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 7 в Пензе, приняли православие. Таинство крещения совершил протоиерей Антоний Шварев в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», расположенной на территории исправительного учреждения.

«Зачастую у людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы, происходит переоценка жизненного пути, многие искренне раскаиваются в совершенных поступках, стараются приобщаться к духовно-нравственным ценностям, по-другому смотрят на жизнь. И, конечно, наша задача - поддержать их, чтобы в будущем они смогли встать на верный путь», - подчеркнул Антоний Шварев.

В пресс-службе регионального управления ФСИН пояснили, что перед крещением осужденные прошли необходимую подготовку. Священнослужитель провел с ними беседу, рассказал об истории Русской православной церкви и праведной жизни христианина, дал духовное наставление.

Это не первый случай, когда осужденные принимают крещение во время отбытия наказания. В 2020 году православие в исправительных учреждениях области приняли около 10 человек.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — фото 58.fsin.gov.ru
0
0
0
0
 
Гость||

зачем им это???????

Гость||

Божечки,до слёз...

Гость||

ее мое какой театр

Гость||

Срока большие,окончат заочно семинарию и выйдут священниками?

Гость||

Зачем давать такие новости, бред полный?!!! Не о чём писать что-ли?!

Гость||

ЗАЧЕМ ПИСАТЬ ТАКУЮ ЧУШЬ???!!!

Гость||

Теперь после ареста губернатор разуверуется в боге или ещё больше проникнется,ожидая УДО?

Гость||

Гость писал(a):

зачем им это???????
Зачем им-без разницы. Зачем нам это знать?

Гость||

У Ивана колокол именной не помог,а молодняк только крестики прикупили...

Гость||

Зачем, зачем, чтобы купола на колоть и чудотворный крест с иконами. Какие неграмотные комментаторы. Молодцы ребята на крещеном теле можно колоть.

Гость||

ПензаИнформ совсем писать не о чем?!?!?

Гость||

Гость писал(a):

Зачем, зачем, чтобы купола на колоть и чудотворный крест с иконами.
Гость писал(a):
Зачем, зачем, чтобы купола на колоть и чудотворный крест с иконами.
В далеком детстве попались на пляже группа таких пьяных людей. Подумал, какие же попы не культурные)).

Гость||

Гость писал(a):

Теперь после ареста губернатор разуверуется в боге или ещё больше проникнется,ожидая УДО?
да что говорить белозерицев губернатор был урка и тот типа "верующий"

Гость||

Белозерцев думаете купола наколет себе, с перстаком?

Гость||

Гость писал(a):

Белозерцев думаете купола наколет себе, с перстаком?
Флаг губернии.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте