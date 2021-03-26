В Пензе двое заключенных приняли крещение

26.03.2021 | 09:10

Двое заключенных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 7 в Пензе, приняли православие. Таинство крещения совершил протоиерей Антоний Шварев в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», расположенной на территории исправительного учреждения.

«Зачастую у людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы, происходит переоценка жизненного пути, многие искренне раскаиваются в совершенных поступках, стараются приобщаться к духовно-нравственным ценностям, по-другому смотрят на жизнь. И, конечно, наша задача - поддержать их, чтобы в будущем они смогли встать на верный путь», - подчеркнул Антоний Шварев.

В пресс-службе регионального управления ФСИН пояснили, что перед крещением осужденные прошли необходимую подготовку. Священнослужитель провел с ними беседу, рассказал об истории Русской православной церкви и праведной жизни христианина, дал духовное наставление.

Это не первый случай, когда осужденные принимают крещение во время отбытия наказания. В 2020 году православие в исправительных учреждениях области приняли около 10 человек.