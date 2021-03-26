В Каменском районе выбрали лучшего воспитателя

26.03.2021 | 20:44

Кто как мог, тот так и удивлял жюри районного конкурса «Лучший воспитатель образовательной организации». Претенденты на победу стремились показать сразу все, что они используют в работе с детьми.

Наталья Баулина, музыкальный руководитель каменского детского сада № 3, поделилась своими секретами.

«Дети у нас современные, очень активные, поэтому постоянно приходится искать что-то новое и интересное, чтобы завлечь их, прививать им усидчивость и внимание», - отметила она.

На мероприятии провели мастер-класс по фольгопластике - так называется разновидность художественного конструирования.

«Родители отдают нам с вами самое дорогое, что у них есть, - своих детей. И они хотят, чтобы мы с вами не только сберегли их здоровье, но и способствовали их комплексному развитию», - подчеркнула начальник управления образования Каменского района Елена Коняшкина.

Всего в конкурсе принимали участие 6 педагогов из 5 дошкольных учреждений. Первое место заняла Татьяна Клюева, воспитатель детского сада № 3 города Каменки.