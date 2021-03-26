Общество

Пензенцам пояснили, как оформить собственность в гаражную амнистию

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В Управлении Росреестра по Пензенской области рассказали, как воспользоваться так называемой гаражной амнистией, чтобы узаконить помещение для автомобиля.

Закон, принятый Госдумой в третьем, окончательном чтении, вступит в силу 1 сентября. Гаражная амнистия будет действовать до сентября 2026 года.

«Чтобы оформить гараж в собственность, граждане должны будут обратиться в орган местного самоуправления (в том числе через МФЦ) с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом. Заявление на регистрацию и участка, и гаража должен будет подать орган местного самоуправления», - пояснила руководитель регионального управления Росреестра Оксана Романова.

Воспользоваться таким способом оформления собственности смогут пользователи гаражей, их наследники или лица, купившие у них построенный до конца 2004 года гараж. Процедура коснется не только капитальных строений и земли под ними, но и боксов на участках гаражных кооперативов и товариществ.

Приоритетное право на использование земли для размещения гаража бесплатно и вблизи места жительства получат инвалиды.

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