Общество

Пензенские спасатели готовятся к возможным подтоплениям

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Свой первый выезд в условиях паводка начальник Пензенской поисково-спасательной службы Александр Стульников помнит хорошо. Было это в 1997 году в Саратовской области - затопило город Петровск.

«Мы туда ездили на двух плавсредствах и оказали очень неплохую помощь жителям в затопленных домах. Они жили на чердаках, на крышах. Кому-то - продукты, кому-то - эвакуация», - рассказал Александр.

Подобное может случиться и Пензенской области - со стихией трудно спорить. В 2008-м в зону затопления попал Нижний Ломов, в 2018-м - Сердобск, да и в этом году зима была очень снежной.

Поэтому все службы находятся в боевой готовности. Главное - не только иметь соответствующую технику, но и уметь взаимодействовать друг с другом. Специалисты в случае ЧП будут следить за качеством питьевой воды в населенных пунктах.

«Отбирается в емкости со специальными устройствами, затем все пробы везутся в лаборатории и исследуются в стационарных условиях», - пояснила заведующая лабораторией областного центра гигиены и эпидемиологии Валентина Журлова.

«В настоящее время причин для опасений нет, но тем не менее вся территориальная подсистема РСЧС Пензенской области готовится к наихудшему сценарию развития событий, поэтому и во всеоружии», - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Демин.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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