Жительницу Пензы вызволили из погреба на проспекте Победы

08.09.2025 | 16:17

В Пензе спасатели помогли женщине, упавшей в погреб. Инцидент случился на проспекте Победы утром в субботу, 6 сентября.

Сигнал в пожарно-спасательный центр поступил в 9:20 из службы 112. Пензячка упала в погреб и повредила ногу, выбраться самостоятельно она не могла.

Кроме спасателей на место прибыла скорая помощь. Медики первыми спустились в погреб, чтобы вколоть женщине обезболивающее.

После этого спасатели, используя альпинистское снаряжение, подняли пензячку на поверхность. Ее уложили на жесткие носилки и транспортировали в машину скорой, сообщили в ППСЦ.

В марте в аналогичной ситуации оказалась пожилая пензячка с улицы Куйбышева: она упала в подвале собственного дома и не могла выбраться оттуда. На помощь ей пришли сотрудники пожарно-спасательного центра.