Общество

Никольчанин продал машину и заявил о ее угоне

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В Никольске мужчину осудили за заведомо ложный донос о совершении преступления.

19 сентября 2020 года мужчина пришел в дежурную часть МО МВД России «Никольский», где написал заявление об угоне своего автомобиля, уточнив, что машина пропала между 10 и 19 сентября в Московской области, и обвинив во всем «неизвестное лицо».

Во время проверки с задействованием сил и средств подразделений МВД России было установлено, что автомобиль никто не угонял - владелец сам продал его, оформив договор в Московской области.

За донос его привлекли к ответственности по части 1 статьи 306 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 000 рублей.

«Приговор не был обжалован в апелляционном порядке и вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Никольского районного суда.

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